Мэджик Джонсон: «Словами не описать влияние, которое Коби оказал на баскетбол»

Легендарный разыгрывающий и экс-президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

«Пока я пытаюсь написать этот пост, мои мысли путаются. Я не верю и все утро плачу из-за этой разрушительной новости о том, что Коби и его маленькая дочь скончались в результате крушения вертолета. Я люблю его, его семью и то, за что он стоял на площадке и вне ее.

Мой друг, легенда, муж, отец, сын, брат, лауреат Оскара и величайший игрок «Лейкерс» всех времен ушел из жизни. Это трудно принять. Коби был лидером нашей игры, наставником как для мужчин, так и женщин.

Он отдал свои знания, время и талант многим на уровне молодежи, студентов и игроков НБА и женской НБА. Слова не могут выразить влияние, которое он оказал на баскетбол. Я знаю, что фанаты этой игры во всем мире будут скучать по нему, особенно в Лос-Анджелесе. Он был иконой, а так же много сделал для города. Он регулярно помогал бездомным и был фанатом женского баскетбола. Тренировка баскетбольной команды его дочери принесла ему столько счастья.

Мы с Коби много говорили о жизни и баскетболе. У нас было так много общего. Я любил говорить с ним о баскетболе «Лейкерс», о том, как быть отцом и мужем, и как сильно мы любили Италию. Я буду очень скучать по этим разговорам и по нему. «Лейкерс», баскетбол и наш город никогда не будет прежними без Кобе", — написал Мэджик в Twitter.