Мэджик Джонсон считает, что Байден «вылечит и объединит» США

Легендарный разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением об итогах президентских выборов в США.

Ранее стало известно, победителем выборов стал Джо Байден. 77-летний политик сменит на должности президента Дональда Трампа, проигравшего Байдену в голосовании.

«Я поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис! Они провели честную и справедливую предвыборную кампанию. Уверен, что они будут руководить страной с таким же уважением, честностью и порядочностью. Президент Байден вылечит и объединит нашу страну как единый народ. Как сказал Байден: «Нет синих и красных, есть американцы». Боже, храни Америку!» — написал у себя в Twitter Джонсон.