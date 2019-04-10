Мэджик Джонсон покинул пост президента "Лейкерс"

Мэджик Джонсон объявил об уходе с поста президента "Лейкерс". Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Сообщается, что Джонсон объявил о своем решении до начала сегодняшнего матча с "Портлендом" и добавил, что еще не проинформировал об этом владелицу клуба Джини Басс.

Напомним, что "Лейкерс" потерял шансы выйти в плей-офф. На данный момент команда занимает десятое место в Западной конференции.

59-летний Мэджик Джонсон выступал за "Лейкерс" в качестве игрока и пять раз стал чемпионом НБА.

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