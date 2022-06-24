Мбаппе посетил драфт НБА в Нью-Йорке. Поклонники баскетбола не поняли, кто это

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил церемонию проведения драфта НБА.

23-летний француз прошел по красной ковровой дорожке перед началом драфта. Мероприятие проходит в Нью-Йорке.

Под постом с фото Мбаппе в Twitter НБА поклонники баскетбола стали задавать вопросы, кто это: «Кто-нибудь, переведите это на баскетбольные термины», «Кто это такой?», «Слишком низкий для НБА». Некоторые попытались объяснить, сравнивая его с баскетболистами: «Это как Тейтум на церемонии ФИФА», «Круче, чем все в НБА, кроме Леброна».

В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей за «ПСЖ», в которых забил 40 голов и сделал 21 результативную передачу.