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Сегодня, 16:31

Майку Коби Брайанта с дебютного сезона продали за рекордные 7 миллионов долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Майку бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта продали за 7 миллионов долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

На аукцион была выставлена майка Брайанта, в которой он дебютировал в предсезонке регулярного чемпионата НБА. Сделка стала рекордной для всех коллекционных предметов, связанных с Брайантом.

Американский баскетболист погиб в результате крушения частного вертолета в 2020 году в возрасте 41 года.

Ранее сообщалось, что на том же аукционе за 381 тысячу долларов была продана коллекционная карточка российского хоккеиста Александра Овечкина.

В апреле теннисист Новак Джокович поздравил Овечкина со снайперским рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ, опубликовав архивное фото с ним и Брайантом.

Новак Джокович.Джокович поздравил Овечкина с рекордом, опубликовав архивное фото с ним и Коби Брайантом

Баскетбол
НБА
Коби Брайант
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