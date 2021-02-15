Майкл Джордан пожертвует 10 миллионов долларов на строительство больниц
19:26
Шестикратный чемпион НБА и владелец клуба «Шарлотт» Майкл Джордан выделит 10 миллионов долларов на строительство двух новых больниц около своего родного города Уилмингтон (штат Северная Каролина), сообщает Bleacher Report.
По информации источника, Джордан ранее пожертвовал 7 миллионов на строительство двух медицинских центров в 2017 году.
57-летний баскетболист завершил игровую карьеру в 2003 году. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА.
MJ is donating $ 10M to open two new clinics near his hometown of Wilmington, NC ?— Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2021
He previously donated $ 7M to open two centers in 2017 pic.twitter.com/2sD26UbM6U
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