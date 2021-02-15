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Майкл Джордан пожертвует 10 миллионов долларов на строительство больниц

19:26
Майкл Джордан. Фото AFP
Майкл Джордан. Фото AFP
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Шестикратный чемпион НБА и владелец клуба «Шарлотт» Майкл Джордан выделит 10 миллионов долларов на строительство двух новых больниц около своего родного города Уилмингтон (штат Северная Каролина), сообщает Bleacher Report.

По информации источника, Джордан ранее пожертвовал 7 миллионов на строительство двух медицинских центров в 2017 году.

57-летний баскетболист завершил игровую карьеру в 2003 году. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА.

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