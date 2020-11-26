Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Майкл Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов организации «Накормим Америку»

19:37
Теги:

Шестикратный чемпион НБА, владелец «Шарлотт» Майкл Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов благотворительной организации «Накормим Америку». Недавно Джордан заработал большие средства на документальном сериале о его карьере «Последний танец». Мини-сериал стал одной из самых популярных передач 2020 года на крупном стриминговом сервисе. Часть прибыли Джордан отдал на благотворительность.

«Накормим Америку» — некоммерческая организация, состоящая из более чем 200 продовольственных банков. Она обеспечивает продовольствием порядка 46 миллионов человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир