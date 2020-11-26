Майкл Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов организации «Накормим Америку»
19:37
Шестикратный чемпион НБА, владелец «Шарлотт» Майкл Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов благотворительной организации «Накормим Америку». Недавно Джордан заработал большие средства на документальном сериале о его карьере «Последний танец». Мини-сериал стал одной из самых популярных передач 2020 года на крупном стриминговом сервисе. Часть прибыли Джордан отдал на благотворительность.
«Накормим Америку» — некоммерческая организация, состоящая из более чем 200 продовольственных банков. Она обеспечивает продовольствием порядка 46 миллионов человек.
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