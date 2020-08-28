Майкл Джордан пообщался с игроками и руководителями клубов НБА

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообщался с исполнительным вице-президентом лиги Майком Бассом и представителями профсоюза игроков НБА, чтобы лучше понять, чего хотят игроки, информирует НБА.

Джордан также поговорил с лидером «Хьюстона» Расселлом Уэстбруком о проблемах социальной справедливости. Некоторые игроки рассматривали возможность отказаться от продолжения сезона и сосредоточиться на протестах. Джордан выразил восхищение нынешними игроками НБА за столь твердую позицию по расовым вопросам.

После этого Джордан участвовал в виртуальной встрече владельцев клубов, на которой призвал их позволить игрокам высказать свои переживания и сомнения, прежде чем принимать собственное решение.