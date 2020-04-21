«Майкл Джордан, Майкл Джексон, Бейонсе». Мэджик Джонсон назвал трех величайших шоуменов

Легендарный разыгрывающий и экс-президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от первых серий «Последнего танца». Сериал посвящен Майклу Джордану.

- Сериал «Последний танец» про Майкла Джордана — это фантастика! — написал Джонсон в своем Twitter. - Мне очень понравилось увиденное за эти два часа! Юные фанаты, которые никогда не видели Майкла в игре, теперь понимают, почему он считается величайшим баскетболистом.

Майкл Джордан, Майкл Джексон и Бейонсе — три величайших шоумена из всех, кого я застал. Добавим также Мохаммеда Али.