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«Майкл Джордан, Майкл Джексон, Бейонсе». Мэджик Джонсон назвал трех величайших шоуменов

07:26
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Легендарный разыгрывающий и экс-президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от первых серий «Последнего танца». Сериал посвящен Майклу Джордану.

- Сериал «Последний танец» про Майкла Джордана — это фантастика! — написал Джонсон в своем Twitter. - Мне очень понравилось увиденное за эти два часа! Юные фанаты, которые никогда не видели Майкла в игре, теперь понимают, почему он считается величайшим баскетболистом.

Майкл Джордан, Майкл Джексон и Бейонсе — три величайших шоумена из всех, кого я застал. Добавим также Мохаммеда Али.

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