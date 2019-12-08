Майк Миллер назначен исполняющим обязанности главного тренера «Никс». 55-летний специалист был ассистентом Дэвида Фицдэйла, который ранее был уволен с поста главного тренера команды, сообщает New York Post.

Претендентами на должность нового главного тренера «Нью-Йорка» считаются Джейсон Кидд, Марк Джексон и Бекки Хэммон. В нынешнем сезоне на счету «Никс» 4 победы при 18 поражениях.

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