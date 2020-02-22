«Майами» вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда

«Майами» вывел из обращения номер защитника Дуэйна Уэйда, сообщает пресс-служба клуба.

Во время торжественной церемонии баннер с изображением майки баскетболиста с номером «3» был поднят под своды «Американ-Эйрлайнс-Арена», домашнего стадиона «Хит».

16+ years in the making. Perfect. pic.twitter.com/SG0a4mVsyo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 22, 2020

Уэйд провел за «Майами» 15 сезонов, вместе с «Хит» он трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013), а также становился самым ценным игроком финала лиги (2006).