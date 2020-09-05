«Майами» в третий раз переиграл «Милуоки»

«Майами» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии НБА против «Милуоки». «Хит» выиграли третий матч и сделали счет 3-0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Майами» Джимми Батлер, набравший 30 очков.

Следующая игра состоится 6 сентября.

НБА

1/4 финала

Третий матч

«Майами» — «Милуоки» — 115:100 (29:30, 21:27, 25:30, 40:13)

Май: Батлер (30), Адебайо (20 + 16 подборов), Краудер (17).

Мил: Лопес (22), Адетокунбо (21 + 16 подборов), Миддлтон (18).

Счет в серии: 3-0.