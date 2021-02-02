«Майами» в овертайме уступил «Шарлотт»

«Майами» в матче регулярного сезона НБА в овертайме уступил «Шарлотт» (121:129), а «Сакраменто» на выезде обыграло «Нью-Орлеан» (118:109).

Самым результативным игроков у «Хорнетс» стал Малик Монк, в активе которого 36 очков, а у «Кингз» 38 очков в игре с «Нью-Орлеаном» набрал Деарон Фокс.

После этой победы «Шарлотт» остался на седьмом месте на «Востоке», «Майами» расположился на 13-м месте, «Нью-Орлеан» — 14-й на «Западе», а «Сакраменто» — 11-е.

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)

«Майами» — «Шарлотт» — 121:129 ОТ (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, 8:16)

2 февраля.