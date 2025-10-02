Баскетбол
Сегодня, 07:29

«МАйами» согласовал с Йовичем контракт на 62,4 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» в ближайшие дни продлит контракт с форвардом сборной Сербии Николой Йовичем, сообщает ESPN.

По информации источника, «Хит» согласовали с 22-летним сербом полностью гарантированный контракт на 4 года и 62,4 миллиона долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.

В прошлом сезоне Йович пропустил несколько месяцев из-за травмы и сыграл в 46 матчах, набирая в среднем по 10,7 очка, делая по 3,9 подбора и 2,8 передачи.

Йович был выбран «Майами» на драфте 2022 года под общим 27-м номером.

