«Майами» разгромил «Орландо», «Кливленд» прервал серию из девяти поражений

«Майами» (32-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Орландо» (21-27) — 113:92. Центровой хозяев Бэм Адебайо оформил трипл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

В параллельной встрече «Детройт» (17-31) дома уступил «Кливленду» (13-34) — 100:115. Гости победили впервые за 10 встреч.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Кливленд» — 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

Д: Джексон (16)

К: Секстон (23), Лав (20), Томпсон (17+11 подборов)

28 января.

«Майами» — «Орландо» — 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)

М: Робинсон (21), Адебайо (20+10 подборов+10 передач), Балтер (19), Дргаич (14)

О: Вучевич (13+12 подборов)

28 января.