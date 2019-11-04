«Майами» разгромил «Хьюстон», «Сакраменто» и «Индиана» одержали победы

«Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Хьюстон» — 129:100. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 29 очков. У «Хит» 7 трехочковых из 11 реализовал Данкан Робинсон.

В параллельной встрече «Индиана» дома обыграла «Чикаго» — 108:95. Также «Сакраменто» на выезде разгромил «Нью-Йорк» — 113:92. 28 очков набрал форвард «Никс» Маркус Моррис.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков