«Майами» провел переговоры с «Бруклином» по Дюранту

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс в Лас-Вегасе провел встречу с генменеджером «Майами» Энди Элисбергом, сообщает Miami Herald.

«Хит» планируют заполучить форварда «Нетс» Кевина Дюранта. В сентябре баскетболисту исполнится 34 года.

В сделку по обмену Дюранта могут быть включены Кайл Лаури, Тайлер Хирро, Данкан Робинсон и три пика первого раунда.

В прошедшем сезоне Дюрант сыграл в 55 матчах, набирая в среднем за матч по 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 передачи.