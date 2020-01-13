«Майами» проиграл «Нью-Йорку», «Юта» победила «Вашингтон»

«Майами» (27-12) в выездном матче регулярного чемпионата НБА неожиданно уступил одному из аутсайдеров Восточной конференции «Нью-Йорку» (11-29) — 121:124. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джулиус Рэндл, набравший 26 очков.

В параллельной встрече «Юта» (27-12) обыграла «Вашингтон» (13-26) — 127:116. Команда из штата Солт-Лейк-Сити одержала 12-ю победу подряд.

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«Нью-Йорк» — «Майами» — 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)

12 января.

Н: Рэндл (26)

М: Батлер (25+ 10 подборов)

«Вашингтон» — «Юта» — 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)

В: Бил (25)

Ю: Богданович (31)

12 января.