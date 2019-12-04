«Майами» прервал победную серию «Торонто»
06:23
«Торонто» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (110:121 ОТ). «Хит» одержал третью победу кряду, прервав семиматчевую победную серию «Рэпторз».
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Майами» — 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13)
Т: Пауэлл (23), Ванвлит (19), Сиакам (15 + 12 подборов).
М: Робинсон (22), Батлер (22 + 13 подборов + 12 передач), Адебайо (18).
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