«Майами» прервал победную серию «Торонто»

«Торонто» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (110:121 ОТ). «Хит» одержал третью победу кряду, прервав семиматчевую победную серию «Рэпторз».

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Майами» — 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13)

Т: Пауэлл (23), Ванвлит (19), Сиакам (15 + 12 подборов).

М: Робинсон (22), Батлер (22 + 13 подборов + 12 передач), Адебайо (18).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей