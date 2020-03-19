«Майами» пожертвует миллион долларов на помощь работникам, пострадавшим из-за паузы в чемпионате
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«Майами» объявил, что поможет работникам, которые заняты неполный рабочий день. Клуб выделил 1 миллион долларов фонду помощи сотрудникам.
Регулярный чемпионат в НБА был приостановлен на месяц из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020