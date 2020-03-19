«Майами» пожертвует миллион долларов на помощь работникам, пострадавшим из-за паузы в чемпионате

«Майами» объявил, что поможет работникам, которые заняты неполный рабочий день. Клуб выделил 1 миллион долларов фонду помощи сотрудникам.

Регулярный чемпионат в НБА был приостановлен на месяц из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется