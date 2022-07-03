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Сегодня, 03:18

«Майами» подписал контракт с Николой Йовичем

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Никола Йович подписал контракт с «Майами», сообщается на официальном сайте клуба.

Сербский баскетболист (19 лет, 208 см) был выбран под 27-м пиком на драфте-2022. В «Хит» он заработает 2,2 млн долларов в первом сезоне по контракту новичка.

Минувший сезон Йович отыграл за сербскую «Мегу» в Адриатической лиге. Он провел 25 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 4,4 подбора и 3,4 передачи.

БК Майами Хит
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