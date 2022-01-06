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«Майами» победил «Портленд»

08:48
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«Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» со счетом 115:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энферни Саймонс, набравший 28 очков.

«Майами» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Портленд» — 12-й на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Майами» — 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32)

П: Саймонс (28), Пауэлл (26).

М: Струс (25), Хирро (16).

6 января. Портленд. «Moda Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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