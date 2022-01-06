«Майами» победил «Портленд»
«Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» со счетом 115:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энферни Саймонс, набравший 28 очков.
«Майами» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Портленд» — 12-й на Западе.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Майами» — 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32)
П: Саймонс (28), Пауэлл (26).
М: Струс (25), Хирро (16).
6 января. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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