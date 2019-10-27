Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Майами» победил «Милуоки», проигрывая «-21»

03:22
Теги:

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Майами» — 126:131. В начале третьей встречи «олени» вели с преимуществом в 21 очко, но упустили его. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 29 очков, 17 подборов и 9 результативных передач. Также грек на последних секундах встречи сравнял счет.

У «Хит» 25 очков набрал Горан Драгич. Дабл-даблами отметились Бэм Адебайо (19 баллов и 13 подборов) и Джастис Уинслоу (10 очков и 13 подборов).

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир