«Майами» победил «Милуоки», проигрывая «-21»

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Майами» — 126:131. В начале третьей встречи «олени» вели с преимуществом в 21 очко, но упустили его. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 29 очков, 17 подборов и 9 результативных передач. Также грек на последних секундах встречи сравнял счет.

