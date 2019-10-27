«Майами» победил «Милуоки», проигрывая «-21»

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Майами» — 126:131. В начале третьей встречи «олени» вели с преимуществом в 21 очко, но упустили его. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 29 очков, 17 подборов и 9 результативных передач. Также грек на последних секундах встречи сравнял счет.

У «Хит» 25 очков набрал Горан Драгич. Дабл-даблами отметились Бэм Адебайо (19 баллов и 13 подборов) и Джастис Уинслоу (10 очков и 13 подборов).

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