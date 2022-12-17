«Майами» перед игрой с «Сан-Антонио» внес всех 17 игроков в список травмированных

Руководство «Майами» внесло всех 17 игроков команды в список травмированных перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио».

Как сообщает Heat Nation, таким образом клуб отреагировал на штраф в размере 25 тысяч долларов за то, что некорректно отметил игровой статус некоторых игроков перед матчем с «Оклахомой».

«Майами» одержал 15 побед и потерпел 15 поражений в 30 матчах. «Хит» занимает 8-е место в Восточной конференции НБА.