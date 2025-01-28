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«Майами» в овертайме переиграл «Орландо», Хирро и Адебайо оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» в овертайме обыграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119 ОТ.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Денвер» — 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)

«Майами» — «Орландо» — 125:119 ОТ (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 17:11)

«Миннесота» — «Атланта» — 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)

М: Эдвардс (23), Рэндл (20), Гобер (18 + 10 подборов), Рид (15).

А: Хантер (35), Уоллес (15), Капела (10 + 15 подборов).

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