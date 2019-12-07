«Майами» обыграл «Вашингтон», Батлер оформил трипл-дабл
«Майами» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (112:103). Форвард «Хит» Джимми Батлер оформил трипл-дабл — 28 очков, 11 подборов и 11 передач.
В других встречах «Чикаго» дома проиграл «Голден Стэйт» (98:100), а «Бостон» одолел «Денвер»? (108:95).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Вашингтон» — 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18)
М: Батлер (28 + 11 подборов + 11 передач), Адебайо (24 + 14 подборов), Хирро (22).
В: Бил (23), Бертанс (19 + 10 подборов), Вагнер (19).
«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)
Ч: Лавин (22), Маркканен (20), Уайт (14).
Г: Робинсон (20), Беркс (14), Пашалл (13).
«Бостон» — «Денвер» — 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)
Б: Тейтум (26), Браун (21), Уокер (19).
Д: Йокич (30 + 10 подборов), Мюррей (10).
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