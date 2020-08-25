«Майами» обыграл «Индиану» и выиграл серию со счетом 4-0

«Майами» выиграл у «Индианы» (99:87) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда победила в серии со счетом 4-0 и пробилась в следующую стадию.

В составе победителей самым результативным стал Горан Драгич. Он набрал 23 очка. У «Индианы» 25 очков набрал Виктор Оладипо.

Следующим соперником «Майами» станет победитель серии «Милуоки» — «Орландо». «Милуоки» ведет со счетом 3-1.

НБА

Плей-офф

Восток. Первый раунд

Четвертый матч

«Майами» — «Индиана» — 99:87 (21:22, 27:20, 22:20, 29:25)

Счет в серии: 4-0