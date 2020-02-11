«Майами» обыграл «Голден Стейт». Ли набрал 25 очков

«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Майами» — 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30).

Лидером по набранным очкам стал форвард «Голден Стэйт» Дэвид Ли — он набрал 25 очков. А следующими по результативности стали игроки «Майами» Джей Краудер и Джимми Батлер.

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Майами» — 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30)

11 февраля.