«Майами» обыграл «Бостон» и вышел в финал НБА

«Майами» победил «Бостон» (125:113) в шестом матче финала Восточной конференции. Команда выиграла серию со счетом 4-2. В финале плей-офф соперником «Хит» станут «Лейкерс».

В составе победителей самым результативным стал Эдрис Адебайо — 32 очка. У «Селтикс» с 26-ю очками лучшим снайпером стал Джейлен Браун.

Финальная серия начнется 30 сентября. Она может продлиться до 13 октября. На эту дату при необходимости запланировано проведение седьмого матча.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Шестой матч

«Майами» — «Бостон» — 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)

Счет в серии: 4-2

28 сентября.