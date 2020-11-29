«Майами» объявил о продлении контракта с Адебайо
08:07
«Майами» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Бэмом Адебайо.
Стороны договорились о максимальном продлении контракта на 5 лет и 163 миллиона долларов. Сумма может быть увеличена до 195,6 миллиона при выполнении игроком определенных условий.
Адебайо провел за «Хит» три сезона. В минувшем сезоне он набирал 15,9 очка, 10,2 подбора, 5,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю