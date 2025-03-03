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«Нью-Йорк» в овертайме победил «Майами»

Руслан Минаев

«Ньью-Йорк» на выезде обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:112 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Брансон («Никс») — 31 очко.

«Никс» одержали 40-ю победу в 60 матчах и занимают третье место в таблице «Востока». «Хит» с 28 победами и 31 поражением — на 7-й строчке.

«Торонто» на выезде победил «Орландо» — 104:102. Форвард «Мэджик» Франц Вагнер набрал 25 очков.

НБА. Регулярный чемпионат

«Майами» — «Нью-Йорк» — 112:116 ОТ (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11)

3 марта. Майами. «FTX Arena».

«Орландо» — «Торонто» — 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)

3 марта. Орландо. «Amway Center».

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НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
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