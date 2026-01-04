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«Миннесота» на выезде обыграла «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:125. Игра прошла в «Касейя Центре».

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Миннесота» с результатом 22-13 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции — 19-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Миннесота» — 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35)

М: Пауэлл (21), Митчелл (14), Йович (14), Уиггинс (12).

Мин: Эдвардс (33), Рид (29), Рэндл (23 + 10 подборов), Гобер (13 + 12 подборов).

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