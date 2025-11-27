«Майами» выиграл у «Милуоки», «Торонто» переиграл «Индиану»

«Майами» победил «Милуоки» в домашнем матче группового турнира Кубка НБА — 106:103.

В другом матче «Шарлотт» уступил «Нью-Йорку» — 101:129.

Защитник «Никс» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи — у него 33 очка.

Еще в одной встрече группы C «Торонто» на своем паркете обыграл «Индиану» — 97:95.

Защитник «Рэпторс» Скотт Барнс набрал 24 очка и выполнил 10 подборов.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Торонто» (14 побед, 5 поражений) занимает второе место в Восточной конференции, «Майами» (11-6) — 3-е, «Нью-Йорк» (11-6) — 4-е, «Милуоки» (8-11) — 11-е, «Шарлотт» (4-14) — 12-е, а «Индиана» (2-16) — 15-е.

НБА

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа C

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)

Ш: Миллер (18 очков), Бриджес (17), Манн (15)

Н: Брансон (33), Харт (22), Макбрайд (19)

«Майами» — «Милуоки» — 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)

«Майами»: Хирро (29), Адебайо (17 + 11 подборов), Уар (11)

«Милуоки»: Роллинс (26), Тернер (24), Трент (15)

«Торонто» — «Индиана» — 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)

Т: Ингрэм (26), Барнс (24 + 10 подборов), Квикли (15)

И: Макконнелл (16), Мэтурин (15), Уокер (13)