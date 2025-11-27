Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

27 ноября 2025, 06:55

«Майами» выиграл у «Милуоки», «Торонто» переиграл «Индиану»

Павел Лопатко

«Майами» победил «Милуоки» в домашнем матче группового турнира Кубка НБА — 106:103.

В другом матче «Шарлотт» уступил «Нью-Йорку» — 101:129.

Защитник «Никс» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи — у него 33 очка.

Еще в одной встрече группы C «Торонто» на своем паркете обыграл «Индиану» — 97:95.

Защитник «Рэпторс» Скотт Барнс набрал 24 очка и выполнил 10 подборов.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Торонто» (14 побед, 5 поражений) занимает второе место в Восточной конференции, «Майами» (11-6) — 3-е, «Нью-Йорк» (11-6) — 4-е, «Милуоки» (8-11) — 11-е, «Шарлотт» (4-14) — 12-е, а «Индиана» (2-16) — 15-е.

НБА

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа C

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)

Ш: Миллер (18 очков), Бриджес (17), Манн (15)
Н: Брансон (33), Харт (22), Макбрайд (19)

«Майами» — «Милуоки» — 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)

«Майами»: Хирро (29), Адебайо (17 + 11 подборов), Уар (11)
«Милуоки»: Роллинс (26), Тернер (24), Трент (15)

«Торонто» — «Индиана» — 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)

Т: Ингрэм (26), Барнс (24 + 10 подборов), Квикли (15)
И: Макконнелл (16), Мэтурин (15), Уокер (13)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
Читайте также
ЦАХАЛ сообщила об ударах по силам ливанского корпуса «Кудс» КСИР в Бейруте
Бобровского не отпустили, Кучерову подослали «проклятие», а Ови пережил самый грустный день. Что произошло с россиянами в дедлайн НХЛ
«Написал заявление об отставке, чтобы прекратить травлю сборной России». 40 дней со дня смерти Игнатьева
Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотников над регионами РФ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого начал чемпионат Китая с победы
Al Mayadeen сообщило о взятии пожара в аэропорту Кувейта под контроль
Популярное видео
«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Мемфис» переиграл «Нью-Орелан» в матче Кубка НБА

«Финикс» переиграл «Сакраменто», «Хьюстон» выиграл у «Голден Стэйт» в Кубке НБА

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости