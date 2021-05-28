Баскетбол
НБА

Новости

Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» в третий раз обыграл «Майами»

05:22
Теги:

«Милуоки» переиграл «Майами» в третьем матче первого раунда НБА (113:84). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Бакс».

Следующая игра состоится 29 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Майами» — «Милуоки» — 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24:27)

Май: Батлер (19), Адебайо (17), Бьелица (14).

Мил: Миддлтон (22), Холидэй (19 + 12 передач), Адетокунбо (17 + 17 подборов).

Счет в серии: 0-3.

Читайте также

Следующий соперник сборной России разнес команду, которая нас обыграла. Стоит ли опасаться швейцарцев?
Видео: жителей Петербурга начали прививать вакциной КовиВак
Швейцарский провайдер рассказал об отправке сообщения о минировании борта Ryanair
В Москве клиент отравил вызванную уборщицу и надругался над ней

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд