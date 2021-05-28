«Милуоки» в третий раз обыграл «Майами»
«Милуоки» переиграл «Майами» в третьем матче первого раунда НБА (113:84). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Бакс».
Следующая игра состоится 29 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Майами» — «Милуоки» — 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24:27)
Май: Батлер (19), Адебайо (17), Бьелица (14).
Мил: Миддлтон (22), Холидэй (19 + 12 передач), Адетокунбо (17 + 17 подборов).
Счет в серии: 0-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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