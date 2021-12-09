«Майами» переиграл «Милуоки»
«Майами» выиграл у «Милуоки» (113:104) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Вашингтон» в овертайме переиграл «Детройт» (119:116), «Торонто» проиграл «Оклахоме» (109:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 116:119 OT (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)
Д: Грант (28), Каннингем (21), Джексон (19).
В: Кузма (26), Бил (25), Колдуэлл-Поуп (13).
«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)
Т: Трент (24), Сиакам (23 + 11 подборов), Ванвлит (19).
О: Гилджес-Александер (26), Дорт (22), Бэйзли (15).
«Майами» — «Милуоки» — 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)
Май: Калеб Мартин (28), Лаури (22 + 13 передач), Струс (16).
Мил: Холидэй (27), Миддлтон (20), Портис (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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