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«Майами» переиграл «Милуоки»

06:17
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«Майами» выиграл у «Милуоки» (113:104) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Вашингтон» в овертайме переиграл «Детройт» (119:116), «Торонто» проиграл «Оклахоме» (109:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 116:119 OT (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)

Д: Грант (28), Каннингем (21), Джексон (19).

В: Кузма (26), Бил (25), Колдуэлл-Поуп (13).

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)

Т: Трент (24), Сиакам (23 + 11 подборов), Ванвлит (19).

О: Гилджес-Александер (26), Дорт (22), Бэйзли (15).

«Майами» — «Милуоки» — 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)

Май: Калеб Мартин (28), Лаури (22 + 13 передач), Струс (16).

Мил: Холидэй (27), Миддлтон (20), Портис (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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