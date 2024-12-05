Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:51

«Лейкерс» проиграли «Майами», Леброн набрал 29 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс (с мячом) уходит от Джимми Батлера.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Майами» на своем паркете победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:93.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Тайлер Хирро, набравший 31 очко. У «Лейкерс» больше всех очков на свой счет записал форвард Леброн Джеймс — 29.

«Майами» с результатом 10-10 идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции — 12-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Лейкерс» — 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)

М: Хирро (31), Батлер (17), Розир (16), Хайсмит (14), Адебайо (14 + 10 подборов).

Л: Джеймс (29), Хатимура (14), Расселл (12), Кристи (11).

Читайте также
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Баскетболист Пол Миллсэп объявил о завершении карьеры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости