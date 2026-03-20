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20 марта, 05:38

«Лейкерс» победили «Майами», Дончич набрал 60 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» выиграли у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:126. Игра прошла на арене «Касейя Центр» в Майами.

Разыгрывающий защитник гостей Лука Дончич набрал 60 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Нью-Орлеан» переиграл «Клипперс» (105:99), «Сан-Антонио» выиграл у «Финикса» (101:100), «Чикаго» потерпел поражение от «Кливленда» (110:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Лейкерс» — 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)

М: Адебайо (28 + 10 подборов), Хирро (21), Пауэлл (20), Митчелл (16).

Л: Дончич (60), Джеймс (19 + 14 подборов + 10 передач), Ривз (18).

«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)

Н: Мерфи (27), Бей (20), Уильямсон (15), Мисси (11 + 11 подборов), Джонс (11).

К: Д. Джонс (22), Коллинз (18), Богданович (16), Джексон (13).

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)

С: Вембаньяма (34 + 12 подборов), Фокс (23), Шэмпени (14), Васселл (12).

Ф: Гиллеспи (24), Букер (22), Грин (17), Игодаро (15).

«Чикаго» — «Кливленд» — 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)

Ч: Джонс (20), Диллингэм (17), Ричардс (16), Бузелис (13).

К: Харден (36 + 10 передач), Э. Мобли (26 + 14 подборов), Тайсон (18 + 11 подборов).

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БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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