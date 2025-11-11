Баскетбол
11 ноября, 07:46

«Майами» выиграл у «Кливленда» в овертайме, «Даллас» уступил «Милуоки»

Павел Лопатко

«Майами» победил «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 140:138 ОТ.

«Хит» одержал третью победу подряд. У «Кавальерс» прервалась серия из четырех матчей подряд. Команды делят 3-4-е места в Восточной конференции (по семь побед и четыре поражения).

В другом матче игрового дня «Милуоки» в гостях одолел «Даллас» — 116:114.

«Бакс» идут на пятом месте в Восточной конференции (7-4), «Маверикс» занимают 14-е место в Западной конференции (3-8).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Кливленд» — 140:138 ОТ (25:30, 37:23, 39:39, 27:36, 12:10)

М: Пауэлл (33 очка), Уиггинс (23), Жакес-младший (22 + 13 подборов)
К: Митчелл (28 + 15 подборов), Хантер (23), Мобли (21 + 10 подборов)

«Даллас» — «Милуоки» — 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)

Д: Флэгг (26), Уильямс (19), Вашингтон (16)
М: Адетокунбо (30), Кузма (26), Тернер (14)

