«Майами» обыграл «Индиану»

«Майами» выиграл у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:120. Форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

В других встречах «Мемфис» проиграл «Нью-Йорку» (113:114), «Чикаго» в овертайме победил «Торонто» (125:115 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Индиана» — 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)

М: Хирро (29), Д. Робинсон (20), Адебайо (18).

И: Сиакам (36), Тернер (22), Халибертон (19 + 10 передач).

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)

М: Морант (25), Бэйн (24 + 12 подборов), Джарен Джексон (18).

Н: Брансон (23), Ануноби (19), Бриджес (15).

«Чикаго» — «Торонто» — 125:115 ОТ (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15:5)

Ч: Уайт (24), Гидди (19 + 12 передач), Коллинз (15 + 12 подборов), Хертер (15).

Т: Барнс (24), Куикли (23), Барретт (18).