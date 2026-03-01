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1 марта, 02:19

«Майами» нанес поражение «Хьюстону»

Павел Лопатко

«Майами» победил «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 32 очка.

У «Хьюстона» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает третье место в таблице Западной конференции (37-22). «Майами» идет на восьмом месте в Восточной конференции (32-29).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Хьюстон» — 115:105 (32:28, 19:24, 34:31, 30:22)

М: Адебайо (24 очка + 11 подборов), Ларссон (20), Хирро (18)
Х: Дюрант (32), Томпсон (20 + 11 подборов), Шеппард (14)

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