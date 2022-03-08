«Майами» переиграл «Хьюстон», «Детройт» в овертайме обыграл «Атланту»

«Майами» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионаат НБА — 123:106. В другой встрече «Атланта» в овертайме проиграла «Детройту» — 110:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 113:110 OT (29:30, 30:26, 19:20, 23:25, 12:9)

Д: Каннингем (28 + 10 передач), Грант (23), Бэгли (19 + 10 подборов).

А: Богданович (22), Коллинз (17 + 11 подборов), Хантер (15), Янг (14 + 12 передач), Галлинари (14).

«Майами» — «Хьюстон» — 123:106 (25:32, 37:26, 28:20, 33:28)

М: Хирро (31), Батлер (21), Адебайо (18 + 10 подборов).

Х: Портер (22), Грин (20), Кристофер (16), Мартин (14).