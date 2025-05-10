Баскетбол
10 мая, 03:54

«Майами» хочет заполучить Дюранта

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» этим летом снова будет претендовать на форварда «Финикса» Кевина Дюранта. По информации The Miami Herald, на этот раз предложение будет скромнее, чем год назад.

«Хит» за 36-летнего американца могут предложить атакующего защитника Эндрю Уиггинса, истекающий контракт Данкана Робинсона на 19,8 миллиона долларов, а также кого-то из молодых игроков и несколько драфт-пиков.

В сезоне-2024/25 Дюрант сыграл в 62 матчах, набирая в среднем по 26,6 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи.

