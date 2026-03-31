«Майами» выиграл у «Филадельфии»

«Майами» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:109.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хит» Тайлер Хирро — у него 30 очков.

«Майами» (40-36) располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (41-34) идет на седьмом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Филадельфия» — 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)

М: Хирро (30 очков), Адебайо (23 + 16 подборов), Ларссон (20 + 10 подборов)

Ф: Эмбиид (26), Макси (23), Джордж (19)

