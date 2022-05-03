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Сегодня, 05:01

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу в первом матче серии с «Филадельфией»

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 106:92.

Самым результативным на паркете стал форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис, набравший 27 очков. У центрового «Хит» Бэма Адебайо 24 очка и 12 подборов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Майами». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Майами» — «Филадельфия» — 106:92 (30:22, 20:29, 30:21, 26:20)

1-0 в серии.

3 мая. Майами. «FTX Arena».

БК Майами Хит
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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