Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу в первом матче серии с «Филадельфией»

«Майами» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 106:92.

Самым результативным на паркете стал форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис, набравший 27 очков. У центрового «Хит» Бэма Адебайо 24 очка и 12 подборов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Майами». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Майами» — «Филадельфия» — 106:92 (30:22, 20:29, 30:21, 26:20)

1-0 в серии.

3 мая. Майами. «FTX Arena».