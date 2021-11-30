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«Денвер» в гостях победил «Майами», «Чикаго» обыграл «Шарлотт»

06:21
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«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Майами» со счетом 120:111.

Самыми результативными стали Эдрис Адебайо («Хит») и Никола Йокич («Нагеттс»), габравший по 24 очка.

В другой встрече «Хьюстон» на домашнем паркете взял верх над «Оклахомой» — 102:89.

24 очка набрал центровой «Рокитс» Кристиан Вуд. Защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 22 очка.

«Чикаго» победил «Шарлотт» со счетом 133:119.

Самым результативным стал защитник «Хорнетс» Терри Розье — 31 очко. Центровой «Буллз» Никола Вучевич заработал 30 баллов за результативность.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Денвер» — 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)

30 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Хьюстон» — «Оклахома» — 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)

30 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

«Чикаго» — «Шарлотт» — 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)

30 ноября. Чикаго. «United Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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