«Денвер» в гостях победил «Майами», «Чикаго» обыграл «Шарлотт»
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Майами» со счетом 120:111.
Самыми результативными стали Эдрис Адебайо («Хит») и Никола Йокич («Нагеттс»), габравший по 24 очка.
В другой встрече «Хьюстон» на домашнем паркете взял верх над «Оклахомой» — 102:89.
24 очка набрал центровой «Рокитс» Кристиан Вуд. Защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 22 очка.
«Чикаго» победил «Шарлотт» со счетом 133:119.
Самым результативным стал защитник «Хорнетс» Терри Розье — 31 очко. Центровой «Буллз» Никола Вучевич заработал 30 баллов за результативность.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Денвер» — 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)
30 ноября. Майами. «FTX Arena».
«Хьюстон» — «Оклахома» — 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)
30 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».
«Чикаго» — «Шарлотт» — 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)
30 ноября. Чикаго. «United Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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