«Майами» даст Адебайо контракт на 5 лет и 163 миллиона долларов

«Майами» планирует подписать с центровым Бэмом Адебайо контракт на 5 лет и 163 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Действующий контракт центрового рассчитан до конца сезона-20/21, за который он заработает 5,1 миллиона долларов.

Адебайо имеет право на максимальный контракт новичка — 163 млн долларов с возможностью увеличения суммы до 195,6 млн при выполнении определенных условий.

Продление контракта Адебайо лишит «Майами» возможности предложить максимальный контракт в межсезонье 2021 года.