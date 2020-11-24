«Майами» даст Адебайо контракт на 5 лет и 163 миллиона долларов
22:20
«Майами» планирует подписать с центровым Бэмом Адебайо контракт на 5 лет и 163 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
Действующий контракт центрового рассчитан до конца сезона-20/21, за который он заработает 5,1 миллиона долларов.
Адебайо имеет право на максимальный контракт новичка — 163 млн долларов с возможностью увеличения суммы до 195,6 млн при выполнении определенных условий.
Продление контракта Адебайо лишит «Майами» возможности предложить максимальный контракт в межсезонье 2021 года.
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