«Бруклин» без Дёмина потерпел поражение от «Майами»

«Майами» выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:110. Игра прошла на паркете «Касейя Центра» в Майами.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов.

«Майами» с результатом 34-29 идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на последнем месте — 15-47.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бруклин» — 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)

М: Хирро (25), Адебайо (21), Хакес (18), Ларссон (16), Уэйр (16 + 12 подборов).

Б: Портер (27 + 13 подборов), Клауни (17), Клэкстон (16), З. Уильямс (15).