«Бруклин» без Дёмина проиграл «Майами»

«Майами» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:98. Игра прошла на арене «Касейя Центр» в Майами.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы.

«Майами» с результатом 33-29 идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает последнее место — 15-46.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бруклин» — 124:98 (34:28, 35:26, 22:21, 33:23)

М: Адебайо (23), Хирро (22), Хакес (20), Уиггинс (13), Фонтеккьо (12).

Б: Клауни (17), З. Уильямс (16), Траоре (14).