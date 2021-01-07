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«Майами» уступил «Бостону», «Финикс» обыграл «Торонто»

07:38

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами» проиграл «Бостону» (105:107). «Финикс» победил «Торонто» (123:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бостон» — 105:107 (26:34, 19:19, 35:27, 25:27)

«Милуоки» — «Детройт» — 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

«Нью Орлеан» — «Оклахома» — 110:111 (34:26, 25:28, 19:34, 32:23)

«Финикс» — «Торонто» — 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)

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