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27 февраля 2025, 05:56

«Майами» победил «Атланту», Хирро оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:109. Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

В других встречах «Вашингтон» потерпел поражение от «Портленда» (121:129), а «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» (110:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Портленд» — 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)

В: Пул (24), Холмс (20), Кисперт (20), Кулибали (16).

П: Шарп (36), Хендерсон (16), Саймонс (16), Грант (15).

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)

Н: Брансон (34), Бриджес (28), Ануноби (16).

Ф: Макси (30), Убре (27), Джордж (25).

«Майами» — «Атланта» — 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)

М: Хирро (24 + 10 передач), Д. Робинсон (24), Митчелл (20), Адебайо (20).

А: Дэниэлс (18), Янг (17), Леверт (17), Оконгву (13), Мэнн (13).

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БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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